Balade en mer avec Carteret Yachting Ponton M Barneville-Carteret, 26 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Embarquez pour une expérience hors du commun depuis le port de Carteret !

A bord d’un semi-rigide de 8 places, piloté par Lionel ou Marion, découvrez les richesses de notre littoral à l’occasion d’une balade en mer d’environ 4 heures au large des côtes du Cotentin !

Petit plus lors de la balade, mais qui ne pourra se faire que très naturellement, vous aurez peut-être la chance de rencontrer phoques et dauphins…

Au programme de cette balade :

> Départ du port de Carteret,

> Navigation à petite vitesse à proximité du littoral : plage de la potinière et ses cabines de bain, Cap de Carteret…,

> Navigation à plus grande vitesse (45 minutes) vers les Ecréhou, arrêt d’une heure sur l’îlot Marmotière,

> Retour au port de Carteret

A partir de 6 ans.

A partir de 82,50€ par personne..

2023-07-26 11:15:00 fin : 2023-07-26 15:15:00. .

Ponton M Promenade du Petit Port

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Embark on an extraordinary experience from the port of Carteret!

Aboard an 8-seater RIB, piloted by Lionel or Marion, discover the riches of our coastline on a 4-hour sea trip off the Cotentin coast!

As an added bonus, but one that can only be done naturally, you may be lucky enough to encounter seals and dolphins…

On the program:

> Departure from Carteret harbour,

> Sailing at low speed close to the coastline: Potinière beach and its bathing cabins, Cap de Carteret…,

> Sailing at higher speed (45 minutes) towards Les Ecréhou, with a one-hour stopover on the islet of Marmotière,

> Return to Carteret harbour

Ages 6 and up.

From 82.50? per person.

Embárquese en una experiencia extraordinaria desde el puerto de Carteret

A bordo de una semirrígida de 8 plazas, pilotada por Lionel o Marion, descubra las riquezas de nuestro litoral durante una excursión de 4 horas frente a la costa de Cotentin

Como extra, pero que sólo puede hacerse de forma natural, tendrá la suerte de encontrarse con focas y delfines…

En el programa de esta excursión:

> Salida del puerto de Carteret,

> Navegación a baja velocidad cerca de la costa: playa de Potinière y sus cabinas de baño, Cap de Carteret..,

> Navegación a mayor velocidad (45 minutos) hacia les Ecréhou, parada de una hora en el islote Marmotière,

> Regreso al puerto de Carteret

Para niños a partir de 6 años.

A partir de 82,50? por persona.

Gehen Sie vom Hafen von Carteret aus an Bord für ein außergewöhnliches Erlebnis!

An Bord eines 8-Sitzer-Halbrigids, das von Lionel oder Marion gesteuert wird, entdecken Sie die Reichtümer unserer Küste auf einer etwa 4-stündigen Fahrt vor der Küste von Cotentin!

Als kleines Extra während der Fahrt, das aber nur sehr natürlich sein kann, haben Sie vielleicht das Glück, Robben und Delfinen zu begegnen…

Auf dem Programm dieser Fahrt stehen:

> Abfahrt vom Hafen von Carteret,

> Navigation mit geringer Geschwindigkeit in Küstennähe: Strand der Potinière und seine Badehütten, Cap de Carteret…,

> Navigation mit höherer Geschwindigkeit (45 Minuten) in Richtung Les Ecréhou, einstündiger Halt auf der kleinen Insel Marmotière,

> Rückkehr zum Hafen von Carteret

Ab 6 Jahren.

Ab 82,50? pro Person.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche