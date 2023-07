Cool Cats boat party Ponton Les Bateaux Bordelais Bordeaux, 9 juillet 2023, Bordeaux.

Cool Cats boat party Dimanche 9 juillet, 18h00 Ponton Les Bateaux Bordelais Sur réservation.

Quoi de mieux qu’un bateau, du son et du soleil ? Pour sa première boat party, Cool Cats débarque avec une soirée qui va vous faire vibrer : 4 heures de fête sur la Garonne, de la bonne musique et de la bonne humeur !

A bord, c’est Groove Bordel Party qui prend les commandes pour un DJ set mêlant funk, house, disco, techno et hip-hop !

Infos pratiques

18h00 Embarquement à bord du bateau Sicambre

19h00 Départ pour une navigation de 3h00 sur la Garonne

DJ set sur la terrasse du bateau, au coucher du soleil

Programmation : Groove Bordel Party

Nourriture et boissons en vente à bord

22h00 Retour à quai et débarquement

Ponton Les Bateaux Bordelais 24 quai des Chartrons Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesbateauxbordelais.com/croisiere-evenement/247-cool-cats-boat-party-9-juillet.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 39 27 66 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesbateauxbordelais.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-09T22:00:00+02:00

croisiere dj set

@Culture Capucins