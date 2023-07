Circuit : le long des quais, à la découverte du patrimoine portuaire Ponton Jean Ango Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Balade le long des quais

Ponton Jean Ango entre le Hangar 9 et le bâtiment E

Balade commentée par HAROPA port. Venez découvrir le patrimoine portuaire, ses anecdotes, ses activités anciennes et actuelles. Des activités quelquefois très physiques qui ont bien évolué.

Réservation obligatoire jusqu’au 14 sept sur répondeur au 02 35 52 96 77 ou sur communication-event-ro@haropaport.com (préciser l’horaire choisi, le nombre de personnes et un numéro de téléphone).

Renseignements sur www.haropaport.com.

