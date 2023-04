Croisière Moussaillon Ponton Hazembat, 8 avril 2023, Langon .

Croisière Moussaillon

2023-04-08 – 2023-04-08

19 EUR L’Hermine vous accueille et vous embarque sur la Garonne pour 1h30 environ de balade commentée, au départ de Langon en direction de Castets-et-Castillon.

Croisière Moussaillon dédiée à la famille et aux enfants.

Nous naviguerons en contemplant le patrimoine sur les rives du fleuve et en vous racontant l’histoire de la navigation et de la pêche (ports de marchandises, la vie du fleuve d’hier à aujourd’hui). Le capitaine se fera une joie de partager sa passion avec vos enfants en leurs donnant l’occasion de piloter la péniche.

Durée : 1h30 (en fonction de la marée, la balade peut durer un peu plus longtemps).

Sur réservation.

Départ assuré avec un minimum de 8 participants.

En option, petite restauration, réservation obligatoire jusqu’à 24h avant le départ : planches gasconne ou végétarienne, camembert rôti, assiette d’huîtres, etc.

+33 5 56 63 68 00 Presqu’île Croisière

Presqu’ile Croisière

Ponton Hazembat Avenue Élie Samson Langon

