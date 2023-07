Bal Folk au Ponton à Saint Maur Ponton en Contrebas du Kiosque , Saint-Maur-des-Fossés (94) Bal Folk au Ponton à Saint Maur Ponton en Contrebas du Kiosque , Saint-Maur-des-Fossés (94), 29 juillet 2023, . Bal Folk au Ponton à Saint Maur Samedi 29 juillet, 19h30 Ponton en Contrebas du Kiosque , Saint-Maur-des-Fossés (94) Bal Folk Gratuit Ouvert à Toutes et à Tous Danses Traditionnelles Collectives et de Couples : Toute régions & époques de France et Europe instruments accoustiques et chants à Danser – Pas de Sono ni Buvette ni Billeterie – Musiciennes et Musicien Folk très bienvenu pour Participer à l’Orchestre de 19h 30 à 23h sur le Ponton en contrebas du Kiosque du 90 Quai du Parc à Saint Maur des Fossés – 94100 – Chemin d’accès depuis Paris : « – Monter en queue du RER A direction Boissy St Léger – Descendre à la station Champigny et prendre la Sortie 1: Place de la Gare – Traverser la place en diagonale pour prendre la rue de la Maison brûlée, à gauche de la Pharmacie de Champignol, à la devanture verte, visible depuis la sortie de la gare – Tout au bout de la rue (à la maison jaune) prendre à gauche la rue Rosalie – Puis tourner à droite dans la rue Grévin: une rue très en pente qui débouche à hauteur du 90 Quai du Parc: vous avez le Kiosque en face de vous – Traverser le quai et descendre en contrebas du kiosque: vous êtes arrivés sur le super ponton du Bal de FOLK EN MARNE ! « – informations Photos et Plan : sur le SITE www.folkenseine.fr => https://sites.google.com/site/folkenseine/folk-en-marne ou Téléphoner au 06 13 11 92 89 – Nous prévoyons un Picnic Possible Vers 19h , avant le Bal Folk source : événement Bal Folk au Ponton à Saint Maur publié sur AgendaTrad Ponton en Contrebas du Kiosque , Saint-Maur-des-Fossés (94) 90, Quai du Parc

