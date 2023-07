Croisière découverte « Les Baladins » Ponton Eiffel Cadillac-sur-Garonne, 23 juillet 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Profitez du « festival des Baladins », pour naviguer sur les flots de la Garonne .

Des croisières de 45 minutes sont proposées au départ du ponton Eiffel, pour apprécier les paysages des bords de Garonne, observer la faune et profiter des longues soirées d’été..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:45:00. EUR.

Ponton Eiffel Rue du Port

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the « Festival des Baladins » to cruise the Garonne.

45-minute cruises depart from the Eiffel pontoon, to enjoy the scenery on the banks of the Garonne, observe the wildlife and enjoy the long summer evenings.

Aproveche el « Festival des Baladins » para navegar por el Garona.

Hay cruceros de 45 minutos que salen del pontón Eiffel, para que pueda disfrutar del paisaje a orillas del Garona, observar la fauna y aprovechar al máximo las largas tardes de verano.

Nutzen Sie das « Festival des Baladins », um auf den Fluten der Garonne zu fahren.

Vom Ponton Eiffel aus werden 45-minütige Bootsfahrten angeboten, bei denen Sie die Landschaft am Ufer der Garonne genießen, die Tierwelt beobachten und die langen Sommerabende genießen können.

