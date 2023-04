Bordeaux fête le cidre basque Ponton d’Honneur Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Bordeaux fête le cidre basque Ponton d’Honneur, 23 avril 2023, Bordeaux. Bordeaux fête le cidre basque Dimanche 23 avril, 10h30 Ponton d’Honneur Entrée libre (sauf repas cidrerie sur réservation). La fête du cidre basque est un événement transfrontalier et interrégional qui vise à promouvoir l’histoire maritime du Pays Basque et sa gastronomie. Sur les divers produits exposés ce jour-là, un sera particulièrement mis en avant : le cidre.

Vous y trouverez notamment : Des stands : un stand Maison Basque (avec Talos, Paninis, Frites, etc.), un stand Albaola (avec cidre basque et produits gastronomiques du Pays Basque sud) et un stand de la cidrerie HIC (avec cidre normand)

Un grand repas cidrerie le midi, omelette à la morue, entrecôte frites, fromage, noix et pâte de coing. Réservation obligatoire avant le 16 avril ! Prix : 35€. Albaola installera une belle exposition sur le patrimoine maritime basque autour 3 de leurs projets.

Un grand repas cidrerie le midi, omelette à la morue, entrecôte frites, fromage, noix et pâte de coing. Réservation obligatoire avant le 16 avril ! Prix : 35€. Albaola installera une belle exposition sur le patrimoine maritime basque autour 3 de leurs projets.

Une animation musicale avec deux formations : la Band'a Leo et Kantuz. Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée ! Ponton d'Honneur Quai Richelieu 33000 Bordeaux

2023-04-23T10:30:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

