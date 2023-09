Croisières commentées au départ de Libourne Ponton des Deux Tours Libourne, 16 septembre 2023, Libourne.

Croisières commentées au départ de Libourne 16 et 17 septembre Ponton des Deux Tours 18 € adulte. 15 € réduit. 49 € rorfait famille : 2 adultes + 2 enfants de 6 à 18. Gratuit : -5 ans. Sur inscription.

Au départ de la bastide de Libourne, accordez-vous une parenthèse de 2h pleine de fraîcheur sur la Dordogne : Libourne / Vayres / Libourne. Grâce à notre guide conférencière, ce patrimoine naturel et culturel, réserve mondiale de biosphère labélisé par l’UNESCO n’aura plus de secret pour vous. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le mascaret, ce phénomène naturel rare et spectaculaire !

3 formules de croisières : commentée, apéritive, pique-nique.

Ponton des Deux Tours 16 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Les Conteurs