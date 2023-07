Visite guidée de la réplique du bateau de Jules Verne: Le Saint- Michel II Ponton des chantiers – Cale 2 l’ïle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visite guidée de la réplique du bateau de Jules Verne: Le Saint- Michel II Ponton des chantiers – Cale 2 l’ïle Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visite guidée de la réplique du bateau de Jules Verne: Le Saint- Michel II 16 et 17 septembre Ponton des chantiers – Cale 2 l’ïle Visite guidée à quai de la réplique du cotre-pilote de Jules Verne.

Le Saint Michel II est aujourd’hui reconnu « Bateau d’Intérêt Patrimonial ».

Il navigue sur les traces des expéditions verniennes, de l’atlantique à la

Manche, des côtes espagnoles aux côtes Allemandes en participant aux

fêtes et rassemblements de vieux gréements Ponton des chantiers – Cale 2 l’ïle ponton des chantiers, 44000 Nantes Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 La Cale 2 L’ile Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle Adresse ponton des chantiers, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 6 Age max 90 Lieu Ville Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle Nantes

Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/