Deux bâtiments-école (BE) de la Marine nationale font escale à Bordeaux Ponton de la Cité du Vin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Deux bâtiments-école (BE) de la Marine nationale font escale à Bordeaux Ponton de la Cité du Vin, 25 février 2023, Bordeaux. Deux bâtiments-école (BE) de la Marine nationale font escale à Bordeaux Samedi 25 février, 09h00 Ponton de la Cité du Vin

Entrée libre Au sein d’une escouade composée de huit navires dont le Léopard est le chef, les bâtiments-école (BE) se chargent de l’instruction pratique à la navigation et à la manœuvre des élèves-officiers et des marins des spécialités de conduite nautique. Dé¬diés essentiellement à l’apprentissage de la navigation côtière, ils effectuent ces périodes de formation pratique en Atlantique Nord, en Manche et en mer Baltique.

Durant cette escale, la jeunesse sera au premier rang avec des visites prévues à bord des bâtiments. Le vendredi 24 février dès 13h30, les élèves des Classes de Défense, et notamment celle du lycée Jean Monnet de Libourne, dont le BE Léopard est le parrain, vont profiter d’instants privilégiés à la rencontre des marins, découvrir le sens des valeurs de la Marine nationale et l’esprit d’équipage. Puis, le samedi 25 février, le grand public pourra à son tour profiter d’une immersion complète avec l’équipage et de partager la culture maritime. Ponton de la Cité du Vin 134-150 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T08:00:00+00:00 – 2023-02-25T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Ponton de la Cité du Vin Adresse 134-150 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Ponton de la Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

Ponton de la Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Deux bâtiments-école (BE) de la Marine nationale font escale à Bordeaux Ponton de la Cité du Vin 2023-02-25 was last modified: by Deux bâtiments-école (BE) de la Marine nationale font escale à Bordeaux Ponton de la Cité du Vin Ponton de la Cité du Vin 25 février 2023 bordeaux Ponton de la Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde