Conférence « Anthropologie et archéogéographie, métiers de la résilience » Vendredi 13 octobre, 16h30 Ponton Burdigala Entrée libre Quels enseignements tirer des cartes anciennes des ports et marais de Bordeaux ? Quelle place occupe l'eau dans la structuration urbaine ?

Rencontre et conversation avec Cédric Lavigne et Alessia de Biase sur la contribution de l’anthropologie et de l’archéogéographie à la résilience du territoire.

Rendez-vous à 16h30 poru le départ de la croisière fluviale Ponton Burdigala 7 quai de Queyries, Bordeaux

2023-10-13T16:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

