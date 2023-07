Balade guidée au cœur de la Loire Ponton Belem Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Lors du weekend des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir à bord de notre bateau le Défi l’Histoire de Nantes à prix tout doux. Lors de cette visite sur le pouce, d’une demi-heure, nos guides seront vous conter les liens étroits de notre ville et son fleuve.

Ponton Belem 84 quai de la fosse, 44000 Nantes Nantes 44003 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 62 05 64 86 https://www.croisieressaintfelix.fr/ https://www.facebook.com/croisieressaintfelix;https://www.instagram.com/croisieres_saint_felix/ https://www.croisieressaintfelix.fr/nos-croisieres/evenements/jep Embarquez à bord du Défi pour une croisière unique sur la Loire à la découverte de Nantes, son histoire, son architecturale et son passé industriel. Profitez d’une balade animée par nos guides et d’une dégustation de muscadet et de biscuit locaux. Ponton Belem – Quai des plantes : 84 quai de la Fosse à Nantes // Arrêt de bus et tramway Chantiers Navals, ligne 1 et 11 // Accessible en vélo /Vélo en libre service – Bicloo : station Brunelière (n°41) // Parkings à proximité (parking de la place de la petite Hollande, parking des machines, et nombreuses place le long du quai)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@Mathieu.Lefevre.Croisières.Saint-Félix