Nuit des cathédrales 2023 Cathédrale Saint-Maclou, place du Petit-Martroy, 13 mai 2023, Pontoise.

Passez une soirée dans la cathédrale Saint-Maclou et profitez d’une visite guidée et de concerts..

2023-05-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Cathédrale Saint-Maclou, place du Petit-Martroy

Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France



Spend an evening in the Saint-Maclou Cathedral and enjoy a guided tour and concerts.

Pase una velada en la catedral de Saint-Maclou y disfrute de una visita guiada y conciertos.

Verbringen Sie einen Abend in der Kathedrale Saint-Maclou und genießen Sie eine Führung und Konzerte.

Mise à jour le 2023-04-07 par Val d’Oise Tourisme