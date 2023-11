Casse-Noisette – Bianca Li THEATRE DES LOUVRAIS, 23 décembre 2023, PONTOISE.

Casse-Noisette – Bianca Li THEATRE DES LOUVRAIS. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 20:00 (2023-12-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

À Noël : Tchaïkovski version hip-hop Le célèbre conte de Casse-Noisette nourri de l’énergie et de l’inventivité de la grande chorégraphe Blanca Li, c’est incontournable ! Adulée dans le monde entier, la directrice des Teatros del Canal à Madrid a fait danser Daft Punk, Beyoncé ou encore Kanye West et a remporté un Lion d’or à la dernière Biennale de Venise avec sa précédente création Le Bal de Paris. Influencée par ses racines espagnoles et par le hip-hop qu’elle a vu naître à New York, elle invente en toute liberté un style unique qui séduit tous les publics. Accueillie pour la première fois à Points communs, mêlant la musique mythique de Tchaïkovski à?l’électro, Blanca Li convoque le breakdance et le popping pour revisiter Casse-Noisette avec virtuosité, humour et poésie.?Un spectacle festif à découvrir absolument pour débuter les fêtes de Noël ! Durée : 1h15A partir de 6 ans Bianca Li

THEATRE DES LOUVRAIS PONTOISE Place de La Paix Val-DOise

