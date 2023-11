Après la Répitition/Persona THEATRE DES LOUVRAIS, 7 décembre 2023, PONTOISE.

Deux Bergman L’immense metteur en scène Ivo Van Hove recrée, dix ans après sa mémorable version néerlandaise, une version française de deux textes d’Ingmar Bergman. Avec Charles Berling et Emmanuelle Bercot dans les rôles phares, il replonge dans l’intensité de Persona et d’Après la répétition. Autour des figures d’un metteur en scène happé par son œuvre et d’une actrice muette, les chefs-d’œuvre de Bergman questionnent la trouble frontière entre la réalité et la fiction et la place de l’art dans nos vies. Fasciné par les films du réalisateur suédois depuis de nombreuses années, Ivo Van Hove lui cisèle cette fois encore un écrin minimaliste et sublime, pour dire avec une extraordinaire sincérité la complexité des relations humaines. Durée : 2h45 A partir de 14 ans Charles Berling, Ivo van Hove, Emmanuelle Bercot Charles Berling, Ivo van Hove, Emmanuelle Bercot

THEATRE DES LOUVRAIS PONTOISE Place de La Paix Val-DOise

