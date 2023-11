Ca Passe – Laura Felpin THEATRE DES LOUVRAIS, 24 novembre 2023, PONTOISE.

Ca Passe – Laura Felpin THEATRE DES LOUVRAIS. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Molière de l’humour 2023 ! Digne héritière de Florence Foresti, Laura Felpin est la révélation de la scène humoristique française. Chroniqueuse au Quotidien de Yann Barthès sur TMC en 2019, elle s’est fait remarquer en incarnant une série de personnages plus hilarants les uns que les autres. Devenu culte, son personnage d’Annick dans la série Le Flambeau de Jonathan Cohen a conquis le public. Pourquoi parle-t-on toujours des autres comme si nous n’étions pas nous-mêmes l’autre de quelqu’un?? Avec tendresse et un humour imparable, elle traque nos bizarreries pour les condenser dans des personnages à notre image, qu’elle nous fait pourtant aimer. La tournée de son premier one-woman show s’achèvera à l’Olympia en janvier 2024, après avoir circulé dans toute la France et fait une halte par Pontoise?! ? -Durée : 1h15 Tout public Laura Felpin Laura Felpin

Votre billet est ici

THEATRE DES LOUVRAIS PONTOISE Place de La Paix Val-DOise

27.5

EUR27.5.

