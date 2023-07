40 ans de Radio Bro Gwened Pontivy Pontivy Catégories d’Évènement: Morbihan

Pontivy 40 ans de Radio Bro Gwened Pontivy Pontivy, 9 septembre 2023, Pontivy. 40 ans de Radio Bro Gwened Samedi 9 septembre, 17h00 Pontivy gratuit A partir de 17h : émissions en public, scène musicale, initiation danse bretonne…

19h30 : Concert (musiques brésiliennes)

21h : Fest-noz des 40 ans (Landat-Moisson, Taouarh, Le Guern – Léost, SDFM…) Pontivy Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T17:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

2023-09-09T17:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Pontivy Adresse Pontivy Ville Pontivy Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Pontivy Pontivy

Pontivy Pontivy Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontivy/