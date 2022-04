Festival Culturissimo 2022 : Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz Palais des Congrès Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Pontivy

Festival Culturissimo 2022 : Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz Palais des Congrès, 6 mai 2022 19:00, Pontivy. Vendredi 6 mai, 19h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E. Leclerc de Pontivy À l’occasion du Festival Culturissimo, le Palais des congrès de Pontivy accueillera une lecture musicale des Carnets de Goliarda Sapienza par Sandrine Bonnaire et le trompettiste Erik Truffaz. À l’occasion du Festival Culturissimo, le palais des congrès de Pontivy accueillera une lecture musicale des Carnets de Goliarda Sapienza (Le Tripode, 2019) par la comédienne Sandrine Bonnaire et le trompettiste Erik Truffaz. Dans ses Carnets, l’écrivaine italienne raconte, au jour le jour, sur près de 8 000 pages, vingt ans de son existence, jusqu’à sa mort en 1996. Un véritable chemin de vie, son autre chef-d’œuvre après son grand roman L’Art de la joie. Cet événement gratuit proposé par les espaces culturels E. Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival Culturissimo, qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France. Palais des Congrès Pontivy 56300 Pontivy Morbihan vendredi 6 mai – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Palais des Congrès Adresse Pontivy Ville Pontivy lieuville Palais des Congrès Pontivy Departement Morbihan

