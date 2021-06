Pontigny Pontigny Pontigny, Yonne Pontigny en 15 tableaux Pontigny Pontigny Catégories d’évènement: Pontigny

Pontigny en 15 tableaux Pontigny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pontigny. Pontigny en 15 tableaux 2021-07-03 – 2021-08-31 Eglise abbatiale Avenue de l’Abbaye

Pontigny Yonne Pontigny EUR À l’occasion du neuvième centenaire de l’abbaye de Pontigny, à l’initiative de l’association Pontigny 2014 se sont tenues de nombreuses manifestations, dont une exposition dans l’abbatiale cistercienne.

Jacques Canonici, peintre et sculpteur, a célébré les 900 ans d’histoire de l’abbaye de Pontigny au travers de 15 toiles de grand format exposées en l’église abbatiale réexposées cette année dans un nouvel accrochage au coeur de l’église abbatiale. accueil@abbayedepontigny.com À l’occasion du neuvième centenaire de l’abbaye de Pontigny, à l’initiative de l’association Pontigny 2014 se sont tenues de nombreuses manifestations, dont une exposition dans l’abbatiale cistercienne.

