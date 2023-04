Visite libre de l’église Saint-Denis de Pontigné Pontigné, 15 septembre 2023, .

Visite libre de l’église Saint-Denis de Pontigné 15 – 17 septembre Pontigné Entrée libre

L’église Saint-Denis de Pontigné est l’une des plus belles d’Anjou. Elle a été entièrement restaurée de 2003 à 2013. Construite aux 12e et 13e siècles, à la charnière du roman et du gothique, elle adopte un plan en croix latine. Si le transept est encore roman, la nef et le chœur ont été édifiés dans le style gothique « angevin » ou « plantagenêt » typique de la région, caractérisé par des voûtes bombées.

La construction de cette église remonte à 900 ans, l’une des périodes les plus remarquables du Moyen-Âge, où l’absence de grandes guerres, d’invasions et d’épidémies, ainsi que les progrès techniques, ont entraîné une relative prospérité des campagnes, en même temps que la grande foi de la population faisait que la France se couvrait d’édifices religieux.

Le clocher tors intrigue bon nombre de visiteurs. Une récente analyse réalisée par un archéologue d’Angers a permis de résoudre l’énigme. En effet, les bois utilisés pour la pièce centrale, le « poinçon » avaient une tendance naturelle à vriller, et, comme ils étaient montés « verts », c’est-à-dire très jeunes, ils ont continué à jouer, déformant rapidement la charpente. Le poinçon a été daté du tout début du 13e siècle, ce qui permet de dire que nous avons l’une des flèches les plus anciennes de France, qui vrille depuis 8 siècles !

La grande richesse de l’église tient à ses décors. Les premières peintures murales ont été découvertes au milieu du 19e siècle, grâce à la curiosité du curé de l’époque et d’un archéologue. C’était celles de deux absidioles du transept et elles étaient cachées, et donc protégées, par deux autels secondaires du 17e siècle. Elles datent du début du 13e siècle et figurent, au Nord, une Vierge en majesté et une succession de scènes, avec l’Annonciation, la Nativité et l’Annonce aux bergers ; au sud, un Christ en majesté et la résurrection de Lazare, le tout dans un style à la fois sobre et vivant, laissant beaucoup de place au symbolisme.

Les travaux intérieurs ont permis de découvrir d’autres peintures d’un très grand intérêt et toutes du 13e siècle : une grande Déposition de croix à l’entrée du transept, comportant, chose rare, le nom du commanditaire, et, dans le chœur, une curieuse représentation de deux lutteurs, symbolisant de façon très vivante l’opposition du Bien et du Mal.

Les chapiteaux peints sont une autre richesse de la décoration de l’église : décors végétaux stylisés, animaux fantastiques, ils sont tous différents et d’inspiration romane. Les travaux de restauration ont permis des découvertes : enterrées dans la nef, deux statues ont été mises au jour par hasard en 2011. Datant du tout début du 16e siècle, elles représentent l’une en Saint François d’Assise et l’autre, la plus émouvante, une « Pietà » au visage douloureux ; elles ornent aujourd’hui les deux absidioles du transept.

Ce rapide survol des richesses de cette petite église n’est qu’un avant-goût de ce que découvrira le visiteur, qui pourra en outre se laisser charmer par la sérénité du lieu.

Pontigné Rue des Mégalithes Pontigné 49150 Baugé en Anjou 49150 Pontigné Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

