Salle des Fêtes de Pontgouin, le samedi 19 mars à 20:30

### _**Fratelli**_ de Dorine Hollier ### Le 19 mars 2022 à 20h30 ### à la Salle des Fêtes de Pontgouin . ### Avec Emmanuel Ray et Antoine Marneur ### Mise en scène : Mélanie Pichot et Emmanuel Ray ### Par le Théâtre en Pièces de Chartres [[https://theatre-en-pieces.fr/](https://theatre-en-pieces.fr/)](https://theatre-en-pieces.fr/) . **Réservations 02 37 37 40 19** (réservations et renseignements à la mairie de Pontgouin) **Tarif : 10 euros** . **PRÉSENTATION DE LA PIÈCE** « _Ils sont frères de sang et de scène._ _Ils ont eu leur heure de gloire à Naples, au théâtre San Carlo. L'un dansait, l'autre chantait. Ils étaient au plus haut, les voilà au plus bas._ _Le destin les a fait échouer à Paris (triste ville, en face de Naples !) dans une mansarde sinistre._ _La fraternité consiste, pour eux, à se haïr et à se jalouser. Ils n'ont pas les mêmes mœurs et les mêmes idées, ils ressassent leurs vieilles querelles ; le premier en tentant de soulever ses vieilles jambes qui ne veulent plus danser, le second en s'agitant dans le fauteuil roulant où il est cloué._ _C'est une double danse de mort._ _Qui survivra le plus longtemps à cette guerre fratricide ?_ » . À travers ces « Fratelli » monstrueux, mon dessein est de raconter avec humour et émotion, l'horreur de l'exil, de la culpabilité, les plaisirs et déplaisirs complexes qui unissent deux êtres qui ne se sont pas choisis et qui sont contraints par la fatalité de vivre ensemble. L'abominable dépendance qu'ils se sont infligés l'un à l'autre, sans jamais abandonner la truculence de leurs origines, les transforme en un couple désespérément désopilant qui ne peut être dissout que par la mort. J'ai choisi de composer une pièce en trois actes, marquant les trois derniers jours de Mauro et Sauro. Et comme leurs journées se répètent, ainsi, les actes II et III seront, dans la forme, les répétitions déviées de l'acte I, bien entendu avec leurs charges de révélations et de coups de théâtre. La langue, mêlée de truculences italiennes, de comédie et de divagations poétiques, est résolument une langue d'aujourd'hui. **Dorine Hollier**

10 euros

Fratelli de Dorine Hollier interprêtée par Emmanuel Ray et Antoine Marneur du Théâtre en Pièces

Salle des Fêtes de Pontgouin 2 Rue du Moulin À Tan 28190 Pontgouin Pontgouin Eure-et-Loir



