Journée de la Randonnée 2023 Pontfarcy Carantilly, 1 octobre 2023, Carantilly.

Carantilly,Manche

Amateurs de randonnée et d’aventure en plein air ?

Rendez-vous le 1er octobre prochain à l’étang de Carantilly pour la 11ème édition de la journée de la randonnée (à l’échelon de Saint-Lô Agglo).

Une manifestation conviviale coordonnée par la direction des Sports de Saint-Lô Agglo en partenariat avec les associations.

Programme :

Les départs s’échelonnent de 8h00 à 10h00 en fonction des activités et des distances.

Des ravitaillements sont proposés sur les longues randonnées ainsi que pour tous les randonneurs à leur arrivée.

> Randonnées pédestres :

– 12,5 km : départ 9h00, retour 12h – Allure 4 km/h,

– 20 km : départ 8h00, retour vers 12h30 – Allure 5 km/h,

– 30 km : départ 8h00, retour vers 16h00 – Allure 4,5 km/h – Prévoir son repas.

> Randonnées VTT :

– 20 km : départ 10h00,

– 44 km : départ 9h00.

> Randonnées trail (footing dans les chemins) :

– 12,5 km : départ 10h00,

– 20 km : départ 9h30.

> Randonnée cyclo :

– 40 km : départ 9h30.

Activités sur site > En parallèle des randonnées, des activités de plein air sont proposées de 10h30 à 16h00 à l’étang de Carantilly :

– Escalade,

– Tir à l’arc,

– Tyrolienne,

– Maniabilité VTT,

– Canoë et kayaks…

Inscriptions obligatoires pour toutes les randonnées (sauf la 12.5km pédestre).

Peu importe votre niveau, vous pourrez participer à l’activité qui vous convient le mieux, en fonction de vos envies et de vos capacités.

Vous aurez la chance de découvrir de nouveaux paysages, d’admirer la beauté de l’étang de Carantilly, de faire de nouvelles rencontres et de partager des moments sportifs et conviviaux avec d’autres passionnés.

Bon à savoir !

Quelques règles et précautions s’imposent…

> sans classement, le code de la route doit être respecté par tous les participant(e)s.

> aucun certificat médical ne sera demandé, cependant il revient à chaque participant(e) de s’assurer que sa condition physique lui permet d’accéder à ce type d’effort.

> de même, il appartient à chacun(e) de jauger son niveau (allure et endurance).

> pour toutes les randonnées, prévoir de bonnes chaussures de marche.

> port du casque obligatoire et lunettes conseillées pour les vététistes..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Pontfarcy

Carantilly 50570 Manche Normandie



Come and participate in the 31st edition (10th at the Saint-Lô Agglo level) of the Hiking Day on Sunday, October 2, 2022!

This year, the venue is Pont-Farcy (municipal camping). All the hikes start and end on this site

A friendly and unclassified event organized by the Sports Department of Saint-Lô Agglo in partnership with associations.

Program :

The departures are staggered from 8:00 to 10:00 am depending on the activities and distances.

Refreshments are available on the long hikes and for all hikers upon arrival.

> Hiking :

– 12 km : departure 9h00, return 12h00 – Pace 4 km/h (difference in altitude + 218m),

– 22 km : departure 8h00, return around 12h30 – 5 km/h pace (difference in altitude + 290m),

– 30 km : departure 8h00, return around 16h00 – Pace 4,5 km/h (difference in altitude + 413m) – Bring your lunch.

> Mountain bike rides :

– 22 km : departure 10h00 (difference in altitude + 290m),

– 40,5 km : departure 9h00 (difference in altitude + 709m).

> Trail hikes (jogging in the paths):

– 12 km : departure 10h00 (difference in altitude + 218m),

– 22 km : departure 9:30 am (difference in altitude + 290m).

> Canoeing and kayaking*.

(*subject to prefectural restrictions).

– 8,7 km : departure at 9:30 am (meeting point at 9 am).

> Cycling tour :

– 30 km : departure 9h30 (difference in altitude + 446m),

– 60 km : departure 8:45 am (difference in altitude + 929m).

On-site activities > In parallel to the hikes, outdoor activities are offered from 2:30 pm to 5:30 pm at the Pont-Farcy municipal campsite:

– Climbing,

– Archery,

– Mountain bike handling,

– Canoeing and kayaks.

Registration required.

Good to know !

Some rules and precautions are necessary…

> Without ranking, the highway code must be respected by all participants.

> No medical certificate will be required, but it is up to each participant to make sure that his/her physical condition allows him/her to take part in this type of effort.

> It is also up to each participant to assess his/her level of fitness (pace and endurance).

> For all the hikes, bring good walking shoes.

> Wearing a helmet is mandatory and glasses are recommended for mountain bikers.

¿Le gusta el senderismo y la aventura al aire libre?

Únase a nosotros el 1 de octubre en el estanque de Carantilly para la 11ª edición del Día del Senderismo (organizado por Saint-Lô Agglo).

Este simpático evento está coordinado por el Departamento de Deportes de Saint-Lô Agglo en colaboración con asociaciones.

Programa :

Las salidas se escalonan de 8h00 a 10h00 en función de las actividades y las distancias.

Se ofrecerá un refrigerio en las excursiones largas y a todos los excursionistas a su llegada.

> Excursiones a pie :

– 12,5 km: salida a las 9.00 h, regreso a las 12.00 h – ritmo 4 km/h,

– 20 km: salida a las 8.00 h, regreso hacia las 12.30 h – ritmo 5 km/h,

– 30 km: salida a las 8.00 h, regreso hacia las 16.00 h – ritmo 4,5 km/h – Lleve su propio almuerzo.

> Paseos en bicicleta de montaña :

– 20 km: salida a las 10.00 h,

– 44 km: salida a las 9.00 h.

> Carreras de trail :

– 12,5 km: salida a las 10.00 h,

– 20 km: salida a las 9.30 h.

> Excursiones en bicicleta :

– 40 km: salida a las 9.30 h.

Actividades in situ > Además de los paseos, en el estanque de Carantilly se organizan actividades al aire libre de 10.30 a 16.00 horas:

– Escalada,

– Tiro con arco

– Tirolina,

– Manejo de bicicletas de montaña,

– Piragüismo y kayak…

Inscripción obligatoria para todas las caminatas (excepto la de 12,5 km).

Sea cual sea su nivel, podrá participar en la actividad que más le convenga, según sus deseos y capacidades.

Tendrá la oportunidad de descubrir nuevos paisajes, admirar la belleza del estanque de Carantilly, conocer gente nueva y compartir momentos deportivos y amistosos con otros aficionados.

Es bueno saberlo

Algunas reglas y precauciones…

> No hay clasificación, por lo que todos los participantes deben respetar el código de circulación.

> No se exigirá ningún certificado médico, pero corresponde a cada participante asegurarse de que está en condiciones de realizar este tipo de esfuerzo.

> Asimismo, cada participante deberá evaluar su nivel de forma física (ritmo y resistencia).

> Es imprescindible llevar buen calzado para caminar.

> Es obligatorio el uso de casco y se recomiendan gafas para los ciclistas de montaña.

Liebhaber von Wanderungen und Outdoor-Abenteuern?

Dann treffen Sie sich am 1. Oktober am Étang de Carantilly zur 11. Ausgabe des Wandertags (auf Ebene von Saint-Lô Agglo).

Eine gesellige Veranstaltung, die von der Sportabteilung von Saint-Lô Agglo in Zusammenarbeit mit den Vereinen koordiniert wird.

Programm :

Die Starts erfolgen je nach Aktivität und Distanz zwischen 8.00 und 10.00 Uhr.

Auf den längeren Wanderungen werden Verpflegungsstationen angeboten, ebenso wie für alle Wanderer bei ihrer Ankunft.

> Wanderungen :

– 12,5 km: Start um 9.00 Uhr, Rückkehr um 12.00 Uhr – Tempo 4 km/h,

– 20 km: Start 8.00 Uhr, Rückkehr gegen 12.30 Uhr – Tempo 5 km/h,

– 30 km: Start 8.00 Uhr, Rückkehr gegen 16.00 Uhr – Tempo 4,5 km/h – Essen mitbringen.

> Mountainbike-Touren :

– 20 km: Abfahrt 10.00 Uhr,

– 44 km: Abfahrt 9.00 Uhr.

> Trail-Wanderungen (Jogging auf den Wegen) :

– 12,5 km: Start 10.00 Uhr,

– 20 km: Start 9:30 Uhr.

> Radwanderungen :

– 40 km: Start 9:30 Uhr.

Aktivitäten vor Ort > Parallel zu den Wanderungen werden von 10:30 bis 16:00 Uhr am Étang de Carantilly Aktivitäten im Freien angeboten:

– Klettern,

– Bogenschießen,

– Tyrolienne (Seilrutsche),

– Mountainbike-Handling,

– Kanu und Kajaks.

Anmeldung für alle Wanderungen erforderlich (außer der 12,5 km langen Wanderung).

Egal, welches Niveau Sie haben, Sie können an der Aktivität teilnehmen, die am besten zu Ihnen passt, je nach Lust und Laune und Ihren Fähigkeiten.

Sie haben die Chance, neue Landschaften zu entdecken, die Schönheit des Teichs von Carantilly zu bewundern, neue Bekanntschaften zu machen und sportliche und gesellige Momente mit anderen begeisterten Menschen zu teilen.

Gut zu wissen!

Es sind einige Regeln und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten…

> Ohne Wertung, die Straßenverkehrsordnung muss von allen Teilnehmern beachtet werden.

> Es wird kein ärztliches Attest verlangt, aber es obliegt jedem Teilnehmer, sich zu vergewissern, dass seine körperliche Verfassung für diese Art von Anstrengung ausreicht.

> Es ist auch Sache jedes Einzelnen, sein eigenes Niveau (Tempo und Ausdauer) einzuschätzen.

> Für alle Wanderungen sollten Sie gute Wanderschuhe mitbringen.

> Für Mountainbiker ist das Tragen eines Helms obligatorisch und eine Brille empfehlenswert.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche