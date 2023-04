Printanières de bouricos chapelle de bouricos, 10 juin 2023, Pontenx-les-Forges.

concert BACH / VIVALDI

par l’ensemble à cordes de pontenx

et des solo , duo , trio

(flûte , piano , cello)

au programme , entre autres

les trois concertos de vivaldi

le concerto brandebourgeois no 4 de bach ,

………..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 20:30:00. .

chapelle de bouricos

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



bACH / VIVALDI concert

by the string ensemble of pontenx

and solo, duo, trio

(flute, piano, cello)

in the program, among others

the three concertos of vivaldi

the Brandenburg concerto no 4 by Bach,

……….

concierto BACH / VIVALDI

por el conjunto de cuerda pontenx

y solo , dúo , trío

(flauta , piano , violonchelo)

en el programa, entre otros

los tres conciertos de vivaldi

el concierto de Brandemburgo nº 4 de Bach,

……….

konzert BACH / VIVALDI

durch das Streicherensemble von pontenx

und Solo , Duo , Trio

(Flöte , Klavier , Cello)

auf dem Programm stehen u.a

die drei Konzerte von Vivaldi

das brandenburgische konzert nr. 4 von bach ,

……….

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Mimizan