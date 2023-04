Animation enfant : Chasse au trésor « L’enquête de Bizzie » 810 Avenue de Mimizan, 2 mai 2023, Pontenx-les-Forges.

Pars à l’aventure avec notre amie Bizzie l’abeille pour retrouver les pots de miel égarés d’Ambroise l’apiculteur ! Une surprise t’attend à la fin du parcours !

A partir de 4 ans (présence des parents requise).

Tarif : 8 € par carnet

Réservation obligatoire au 05 58 074 074 ou par mail à l’adresse contact@ruchersduborn.fr.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 11:00:00. EUR.

810 Avenue de Mimizan

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Go on an adventure with our friend Bizzie the bee to find the lost honey pots of Ambroise the beekeeper! A surprise awaits you at the end of the journey!

From 4 years old (parents required).

Price: 8 ? per booklet

Reservation required at 05 58 074 074 or by email at contact@ruchersduborn.fr

Embárcate en una aventura con nuestra amiga la abeja Bizzie para encontrar los tarros de miel perdidos del apicultor Ambroise Al final del viaje te espera una sorpresa

A partir de 4 años (se requiere la presencia de los padres).

Precio: 8 € por cuadernillo

Reserva obligatoria en el 05 58 074 074 o por correo electrónico a contact@ruchersduborn.fr

Begib dich mit unserer Freundin Bizzie, der Biene, auf ein Abenteuer, um die verirrten Honigtöpfe von Ambrosius, dem Imker, zu finden! Am Ende des Parcours wartet eine Überraschung auf dich!

Ab 4 Jahren (Anwesenheit der Eltern erforderlich).

Preis: 8 ? pro Heft

Reservierung erforderlich unter 05 58 074 074 oder per E-Mail an contact@ruchersduborn.fr

