Weekend Autonomie La Bouyssette, 27 mai 2023, Pontcirq.

Un weekend entier pour réunir des clés et ébaucher ou peaufiner ses stratégies autonomisantes ou de réintégration aux cycles naturels

C’est avec le désir de partager nos expériences respectives longues de nombreuses années, c’est aussi avec le sentiment que ce partage est nécessaire que nous proposons ces trois journées consécutives dont les objectifs sont :

– Vous informer des meilleures solutions que nous avons pu trouver pour satisfaire nos besoins vitaux,

– Vous apporter notre soutien là où vous en êtes,

– Vous donner confiance en vos capacités !

Ce week-end est pour vous si :

Vous avez conscience que prendre en charge vos besoins vitaux est nécessaire

– Vous voulez le faire dans le respect du Vivant

– Vous avez commencé et vous avez besoin de soutien technique et de prendre confiance ou vous voulez vous y mettre et avez besoin d’y voir plus clair pour agir efficacement!

Nous aborderons les thématiques suivantes :

– Faire le bilan de sa situation – (1h30)

– Stocker et utiliser l’eau de pluie (1h30, samedi avec Emilie)

– Consommer les plantes sauvages comestibles (1h30, samedi, avec Christian)

– Fruits, noix et autres plantes par le jardin forêt (1h30, samedi APM, avec Émilie)

– Habitat efficace, en matériaux locaux (1 journée, le dimanche, avec Flo )

– Préparer ses productions potagères (3h, lundi matin avec Stéphane)

– Sécuriser les besoins essentiels couverts par l’électricité ( lumière, conservation) (3h, lundi après-midi avec Émilie)

Format : Chaque thème donnera lieu a un temps de présentation, où nous vous compilerons l’essentiel de nos apprentissages, un temps de questions pour pouvoir approfondir, chercher des réponses à vos problématiques, puis un temps d’atelier pratique car « voir, c’est voir; faire c’est savoir! » (Dixit Michel Rosell).

Ce weekend sera proposé à différentes dates : 27-28-29 mai; 1-2-3 juillet, 26-27-28 août

Nous accueillerons un maximum de 8 participants sur cette session afin de préserver la qualité humaine des échanges ! Pensez à vous inscrire, si vous en avez l’élan, par mail: asso.unisversterre@gmail.com .

Inscriptions pour les ateliers de mai: https://docs.google.com/forms/d/1VSzu8V7neYhV5c0nHqOz7agJ4HkSlN1RXyK90AccvHg/viewform?edit_requested=true

Vous pouvez faire des choix parmi les ateliers. Vous n’êtes pas obligés de participer à tout. Néanmoins nous privilégierons les inscriptions à la session entière..

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. 7 EUR.

La Bouyssette

Pontcirq 46150 Lot Occitanie



A whole weekend to gather keys and draft or refine strategies for empowerment or reintegration into natural cycles

It is with the desire to share our respective experiences of many years, and with the feeling that this sharing is necessary that we propose these three consecutive days whose objectives are:

– To inform you of the best solutions that we could find to satisfy our vital needs,

– To bring you our support where you are at,

– To give you confidence in your abilities!

This weekend is for you if :

You are aware that taking care of your vital needs is necessary

– You want to do it in the respect of the Living

– You have started and you need technical support and confidence or you want to start and need to see more clearly to act effectively!

We will discuss the following topics:

– Taking stock of your situation (1h30)

– Storing and using rainwater (1h30, Saturday with Emilie)

– Consuming wild edible plants (1h30, Saturday, with Christian)

– Fruits, nuts and other plants through the forest garden (1h30, Saturday, with Emilie)

– Efficient housing, using local materials (1 day, Sunday, with Flo)

– Preparing one’s vegetable productions (3h, Monday morning with Stéphane)

– Securing the essential needs covered by electricity (light, conservation) (3h, Monday afternoon with Émilie)

Format: Each theme will be presented in a presentation, where we will compile the essential of our learning, a time of questions to deepen, to seek answers to your problems, then a time of practical workshop because « to see is to see; to do is to know! (Dixit Michel Rosell).

This weekend will be offered on different dates: May 27-28-29; July 1-2-3, August 26-27-28

We will welcome a maximum of 8 participants on this session in order to preserve the human quality of the exchanges! If you have the impulse, please register by email: asso.unisversterre@gmail.com .

Registration for the May workshops: https://docs.google.com/forms/d/1VSzu8V7neYhV5c0nHqOz7agJ4HkSlN1RXyK90AccvHg/viewform?edit_requested=true

You can make choices among the workshops. You are not obliged to participate in everything. However, we prefer to register for the whole session.

Todo un fin de semana para reunir claves y perfilar o afinar estrategias de potenciación o reintegración en los ciclos naturales

Es con el deseo de compartir nuestras respectivas experiencias de muchos años, y con el sentimiento de que este compartir es necesario que proponemos estas tres jornadas consecutivas cuyos objetivos son :

– Informaros de las mejores soluciones que hemos encontrado para satisfacer nuestras necesidades vitales,

– Daros nuestro apoyo allí donde os encontréis,

– Darle confianza en sus capacidades

Este fin de semana es para ti si :

Eres consciente de que atender tus necesidades vitales es necesario

– Quieres hacerlo respetando la Vida

– ¡Has empezado y necesitas apoyo técnico y confianza o quieres empezar y necesitas más claridad para actuar con eficacia!

Trataremos los siguientes temas

– Hacer balance de tu situación (1h30)

– Almacenamiento y uso del agua de lluvia (1h30, sábado con Emilie)

– Utilización de plantas silvestres comestibles (1h30, sábado, con Christian)

– Frutas, frutos secos y otras plantas a través del huerto forestal (1h30, sábado, con Emilie)

– Viviendas eficientes con materiales locales (1 día, domingo, con Flo)

– Preparar su propio huerto (3h, lunes por la mañana, con Stéphane)

– Asegurar las necesidades esenciales cubiertas por la electricidad (luz, conservación) (3h, lunes por la tarde con Émilie)

Formato: Cada tema dará lugar a un tiempo de presentación, donde recopilaremos lo esencial de lo aprendido, un tiempo de preguntas para poder profundizar, para buscar respuestas a tus problemas, y luego un tiempo de taller práctico porque « ¡ver es ver; hacer es saber! (dixit Michel Rosell).

Este fin de semana se ofrecerá en diferentes fechas: 27-28-29 de mayo; 1-2-3 de julio, 26-27-28 de agosto

El número máximo de participantes en esta sesión será de 8, con el fin de preservar la calidad humana de los intercambios Por favor, inscríbase, si tiene el ímpetu, por correo electrónico: asso.unisversterre@gmail.com .

Inscripción para los talleres de mayo: https://docs.google.com/forms/d/1VSzu8V7neYhV5c0nHqOz7agJ4HkSlN1RXyK90AccvHg/viewform?edit_requested=true

Puede elegir entre los talleres. No está obligado a participar en todos. Sin embargo, preferimos que se inscriba en toda la sesión.

Ein ganzes Wochenende, um Schlüssel zu sammeln und Strategien zur Selbstermächtigung oder Wiedereingliederung in natürliche Kreisläufe zu entwerfen oder zu verfeinern

Mit dem Wunsch, unsere langjährigen Erfahrungen zu teilen, und mit dem Gefühl, dass dieser Austausch notwendig ist, bieten wir diese drei aufeinanderfolgenden Tage an, deren Ziele folgende sind:

– Sie über die besten Lösungen zu informieren, die wir gefunden haben, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen,

– Sie dort zu unterstützen, wo Sie stehen,

– Ihnen Vertrauen in Ihre Fähigkeiten geben!

Dieses Wochenende ist für Sie, wenn :

Sie sich bewusst sind, dass es notwendig ist, für Ihre Lebensbedürfnisse zu sorgen

– Sie dies mit Respekt vor dem Lebendigen tun möchten

– Sie haben bereits begonnen und brauchen technische Unterstützung und Zuversicht oder Sie wollen anfangen und brauchen Klarheit, um effektiv zu handeln!

Wir werden uns mit den folgenden Themen befassen:

– Eine Bestandsaufnahme der eigenen Situation machen (1,5 Stunden)

– Regenwasser speichern und nutzen (1,5 Stunden, Samstag mit Emilie)

– Essbare Wildpflanzen verzehren (1,5 Stunden, Samstag, mit Christian)

– Früchte, Nüsse und andere Pflanzen durch den Waldgarten (1,5 Stunden, Samstag APM, mit Emilie)

– Effizientes Wohnen mit lokalen Materialien (1 Tag, Sonntag, mit Flo )

– Vorbereitung der eigenen Gemüseproduktion (3 Std., Montagmorgen, mit Stéphane)

– Sicherung der durch Elektrizität abgedeckten Grundbedürfnisse (Licht, Aufbewahrung) (3 Std., Montagnachmittag mit Emilie)

Format: Zu jedem Thema gibt es eine Vorstellungsrunde, in der wir Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse präsentieren, eine Fragerunde, in der Sie Ihre Fragen vertiefen und Antworten auf Ihre Probleme finden können, und einen praktischen Workshop, denn « Sehen ist Sehen, Machen ist Wissen! » (Michel Rosell).

Dieses Wochenende wird zu verschiedenen Terminen angeboten: 27.28.29. Mai, 1.2.3. Juli, 26.27.28. August

Wir werden maximal 8 Teilnehmer aufnehmen, um die menschliche Qualität des Austauschs zu wahren! Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an: asso.unisversterre@gmail.com .

Anmeldungen für die Workshops im Mai: https://docs.google.com/forms/d/1VSzu8V7neYhV5c0nHqOz7agJ4HkSlN1RXyK90AccvHg/viewform?edit_requested=true

Sie können eine Auswahl aus den Workshops treffen. Sie müssen nicht an allen teilnehmen. Wir bevorzugen jedoch Anmeldungen für die gesamte Sitzung.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT CVL Vignoble