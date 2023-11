Faada Freddy CARRE D’ARGENT, 2 février 2024, PONTCHATEAU.

Faada Freddy CARRE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

La Ville Le Broc, la salle Les Arts d’Azur et Panda Events présentent : FAADA FREDDY + Première partie Samedi 23 mars 2024 20h30 – 23h00 L’EP « Tables Will Turn » signe le grand retour du chanteur sénégalais Faada Freddy après un long silence discographique depuis la sortie en 2016 d’un premier album The Gospel Journey, ponctué de quelques 300 concerts à travers le monde. « Tables Will Turn » confirme une approche musicale sans concession où les seules ressources sont humaines « Ma musique c’est 100% organique et 0% technologique » résume Faada pour évoquer un dispositif, déjà éprouvé sur The Gospel Journey qui sollicite la bouche et le corps pour imiter le son des instruments. « Quand tous tes rêves semblent se dissoudre dans un nuage de confusion, rappelle-toi que c’est juste un orage qui passe » est sa manière de dire qu’il y a un temps pour tout, pour l’adversité comme pour la réussite, selon une philosophie proche de celle enseignée par le gospel, genre musical auquel Faada réaffirme ici son attachement. Mais aussi en lien avec les fondements même de son art depuis ses débuts au sein du célèbre duo de rap Daara J, dont le nom signifie « l’école de la vie » en wolof. 12 Rue des Jardins, 06510 Le Broc Parking gratuit au niveau du Stade Bar & restauration sur place Faada Freddy

Votre billet est ici

CARRE D’ARGENT PONTCHATEAU Allée du Brivet Loire-Atlantique

30.0

EUR30.0.

