2022-07-03 11:00:00 – 2022-07-03 22:00:00

Château-Thébaud Loire-Atlantique Château-Thébaud Loire-Atlantique La Grappe vous convie à la 3ème édition de LA GUINGUETTE CAFFINO, où vous pourrez apprécier de nombreuses animations. 3ème édition de LA GUINGUETTE CAFFINO: événement festif et convivial, où musiciens, créateurs et artistes en tout genre évoluent au coeur d’un parc naturel incroyable! lesgrappeurs@gmail.com https://lesgrappeurs.wixsite.com/chateauthebaud La Grappe vous convie à la 3ème édition de LA GUINGUETTE CAFFINO, où vous pourrez apprécier de nombreuses animations. Château-Thébaud

