Hiku A.S. Turion & E. M. Cuong Castaing LES PASSERELLES, 17 mai 2024, PONTAULT COMBAULT.

Hiku A.S. Turion & E. M. Cuong Castaing LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:00 (2024-05-17 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Au Japon, des dizaines de milliers d’individus se retirent du monde pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez eux pendant des années. On les appelle les hikikomori. La réclusion se fait souvent au sein du foyer familial : les hikikomori vivent dans leur chambre, quittent leur travail ou leurs études, rompent toute relation sociale et s’immergent dans des univers fictionnels ( jeux vidéos, mangas, etc.), se nourrissant de plateaux repas déposés à la porte par leur famille. Mêlant cinéma et performance, dans un dispositif scénique insolite, Hiku crée les conditions d’une rencontre inédite à priori impossible entre eux et nous Durée : 1h30 Dès 14 ans Eric Minh Cuong Castaing Eric Minh Cuong Castaing

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

