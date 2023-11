Thomas Fersen – Mon Frère c’est Dieu sur Terre LES PASSERELLES, 29 mars 2024, PONTAULT COMBAULT.

Thomas Fersen – Mon Frère c’est Dieu sur Terre LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

De Thomas Fersen Mise en scène Jessica Dalle et Benjamin Lazar Avec Thomas Fersen, chant, Cécile Bourcier, violon, Maryll Abbas, accordéon, Pierre Sangrã ou Pavel Guerchovitch, guitare nylon Thomas Fersen convie un personnage imaginaire qui l’accompagne dans ses chansons depuis le début de sa carrière. Cet adolescent, titi parisien des années 70, arpente le premier roman du chanteur, Mon frère, c’est Dieu sur terre, avant de s’installer sur scène à ses côtés et de nous embarquer. Un rendez-vous intimiste où Fersen chante Pigalle et Belleville, croque des portraits tendres et partage une jeunesse imaginaire, gouailleuse et tellement libre… En chemin, on croisera parfois, quelques chansons intemporelles du répertoire de Thomas Fersen qui, une fois encore, nous donne rendez-vous au paradis. « Jusqu’à la chute, le spectacle est finement ciselé, comme le sont les textes de ce polisseur de la chanson.» Bruno Lesprit, Le Monde Après le concert, retrouvez Thomas Fersen en dédicace de son roman publié aux éditions de l’Iconoclaste, avec la complicité de la Librairie l’Arbre Monde d’Istres. Thomas Fersen Thomas Fersen

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

