Focus Jazz : Leïla « Astral » & Frederic Borey « Butterflies » Trio LES PASSERELLES, 26 mars 2024, PONTAULT COMBAULT.

Focus Jazz : Leïla « Astral » & Frederic Borey « Butterflies » Trio LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:00 (2024-03-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

20h : Frédéric Borey ‘Butterflies’ Trio « Hypnotique ! » Tel est le mot qui résume parfaitement le ‘BUTTERFLIES’ Trio de Frédéric Borey. Invitation à un voyage émotionnel, dont personne ne ressort insensible. Ces trois musiciens parlent, chantent avec leur instrument, poussant les limites des nuances, dans une parfaite cohésion rythmique. À travers une écoute mutuelle exemplaire, tel un trio de « musique de chambre », c’est là toute la différence qui rend ce groupe si attractif. Un parfait équilibre entre tradition et modernité. 21h30 : Leïla Olivesi « Astral » Le Prix Django Reinhard par l’Académie du Jazz (Artiste de l’année 2022) marque une véritable reconnaissance pour Leïla Olivesi qui a construit patiemment une œuvre essentielle de compositrice et d’arrangeuse. Elle conduit aujourd’hui un bel ensemble à géométrie variable à un point d’équilibre parfait entre tradition et modernité. Avec Astral, son 6e album qui rafle toutes les récompenses, Leïla Olivesi démontre son talent pour créer une musique originale et harmonieuse. Un jazz acoustique contemporain de très haut niveau, qui assume avec maestria un héritage classique (Duke Ellington) et met en valeur des musiciens brillants qui donnent vie à ses visions musicales. Frédéric Borey, Leïla Olivesi Frédéric Borey, Leïla Olivesi

Votre billet est ici

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici