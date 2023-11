Il a Beaucoup Soufert Lucifer Compagnie si Sensible LES PASSERELLES Catégories d’Évènement: Pontault-Combault

Il a Beaucoup Soufert Lucifer Compagnie si Sensible

23 mars 2024, 19:00

Dans cette histoire, Lucifer n'est pas le diable. Dans cette histoire, Lucifer est un petit garçon. Un petit garçon de 10 ans, baptisé Lucifer à l'école et martyrisé par tous. Surtout par son ancien meilleur ami : Gabriel. Humiliations, moqueries, violences, tous les coups sont permis pour faire vivre un enfer à Lucifer… Ce spectacle aborde un sujet très sérieux, le harcèlement scolaire, mais avec toute la légèreté des enfants, voire avec humour, et nous donne envie de croire en des lendemains meilleurs. Durée : 66 minutes Dès 8 ans

LES PASSERELLES, PONTAULT COMBAULT

