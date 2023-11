L’Oiseau de Promethée Les Anges au Plafond LES PASSERELLES, 7 mars 2024, PONTAULT COMBAULT.

Une grande table de fête. Une célébration qui pourtant, n’en est pas une. Le dernier repas entre les humains et les Dieux d’un côté, la table des négociations où siègent le FMI, la Banque centrale et l’Union européenne de l’autre : un raccourci dans l’échelle du temps. Ici, Prométhée trompe Zeus au moment du partage du bœuf sacré ; là, le gouvernement grec négocie un nouveau plan de sauvetage… Nous sommes tout à la fois à la fin de l’âge d’or au cœur de la Grèce antique et en 2015, à l’apogée de la crise de la dette publique grecque. Et l’on s’interroge ensemble dans un univers résolument épique où Les Anges au plafond content notre histoire à leur manière si enlevée. De la grande marionnette comme nous en voyons peu en France. Durée : 1h30 Dès 14 ans Camille Trouvé, Cie Les Anges au Plafond, Brice Berthoud Camille Trouvé, Cie Les Anges au Plafond, Brice Berthoud

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

