Seine-et-Marne In Comune Ambra Senatore / CCN de Nantes LES PASSERELLES, 8 février 2024, PONTAULT COMBAULT. In Comune Ambra Senatore / CCN de Nantes LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:30 (2024-02-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Une scène, douze personnes. Assez nombreux pour constituer une micro-population mouvante ! Ambra Senatore poursuit son exploration des relations humaines en se tournant cette fois-ci vers la réitération des comportements que toute espèce vivante, dont la nôtre, met en œuvre pour sa survie. Une répétition qui devient motif chorégraphique pour donner à voir avec délicatesse les joies, les faiblesses, les craintes et les délires de l’humain. Une magnifique et virevoltante ode à l’humanité comme sait le faire Ambra Senatore, pétrie d’humour ! Durée : 1h10 Dès 12 ans Ambra Senatore, Cie Ambra Senatore, CCN de Nantes Ambra Senatore, Cie Ambra Senatore, CCN de Nantes Votre billet est ici LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne 17.0

