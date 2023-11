Femme Capital Mathieu Bauer & Sylvain Cartigny LES PASSERELLES, 8 décembre 2023, PONTAULT COMBAULT.

Aux États-Unis, plus de 35 ans après sa mort, l’écrivaine Ayn Rand fait partie des personnes les plus influentes, vénérée par les personnalités politiques et financières ultra-libérales. Mégalomane et égocentrique, autrice de romans et d’essais exaltant l’héroïsme des entrepreneurs et les vertus du « chacun pour soi », elle est l’image incontournable du capitalisme individualiste et de « l’égoïsme rationnel ».À partir de la figure d’Ayn Rand, et avec le renfort des 20 musiciens de l’Orchestre de spectacle du Nouveau théâtre de Montreuil, laissez-vous surprendre par Femme capital : une fable musicale où le collectif est un antidote à la philosophie de l’égoïsme. Clément Barthelet, Emma Liégeois, Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny Clément Barthelet, Emma Liégeois, Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

