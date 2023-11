Cartographie Imaginaire Collectif le 7 au Soir LES PASSERELLES, 1 décembre 2023, PONTAULT COMBAULT.

Cartographie Imaginaire Collectif le 7 au Soir LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Cartographie Imaginaire, c’est l’histoire d’une personne qui doit traverser un territoire d’un point à un autre avec une carte pour se repérer. Mais dès qu’elle ouvre et referme cette carte, le territoire et la carte se transforment simultanément.Après la belle et pétillante Foutue Bande, Cartographie Imaginaire est la dernière création imaginée par le collectif Le 7 au Soir autour du territoire palestinien et de ses implications multiples. Elle joue avec les lignes et les points : traces, frontières, trajectoires et perte d’orientation. C’est un spectacle résolument poétique tout en image et manipulation d’objets, comme sait si bien le faire cet inventif et fabuleux collectif. Il nous invite à rêver ensemble nos territoires de vies réels et imaginaires. Dès 14 ans Judith Morisseau Judith Morisseau

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

