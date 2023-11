Rencontre avec une Illuminée – François de Brauer/Cie Martin Moreau LES PASSERELLES, 24 novembre 2023, PONTAULT COMBAULT.

Rencontre avec une Illuminée – François de Brauer/Cie Martin Moreau LES PASSERELLES. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) présente : ce spectacle. Simon a grandi dans une famille catholique pratiquante au sein de laquelle il s’est affirmé tant bien que mal comme «non-croyant». Ce scepticisme revendiqué ne sera pas remis en question avant une récente crise existentielle, durant laquelle il rencontre Stella ; une jeune femme fascinante, une «illuminée». Cette figure positive ouverte à toutes sortes de possibilités paranormales pour mieux jouir de la vie, va lui redonner espoir, le consoler. Simon va intégrer son cercle d’amis insolites et s’accrocher – un peu trop – à cette relation salvatrice. Toujours habité par une impressionnante troupe de personnages, François de Brauer a puisé, pour ce spectacle, dans des improvisations plus personnelles. Il y explore avec talent et beaucoup d’autodérision les chemins insoupçonnés menant à l’écriture d’une œuvre à part entière, ainsi qu’à l’acceptation de soi et nous livre un spectacle enchanteur et réconfortant ! Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentationLes utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) et les personnes à mobilité réduite (PMR) sont invités à contacter la billetterie : billetterie@lepoc.fr / 01 58 73 29 18Pour votre confort des places adaptées sont disponibles.Parking gratuit au 82 rue Marcel Bourdarias François de Brauer, Rencontre avec une Illuminée François de Brauer, Rencontre avec une Illuminée

Votre billet est ici

LES PASSERELLES PONTAULT COMBAULT 17 RUE SAINT CLAIR Seine-et-Marne

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici