Le ciblage d’entreprise et la candidature spontanée en France et en Suisse ⏰ ! Pontarlier Pontarlier, jeudi 25 janvier 2024.

Le ciblage d’entreprise et la candidature spontanée en France et en Suisse ⏰ ! Le ciblage d’entreprise et la candidature spontanée ! France et Suisse Jeudi 25 janvier, 09h30 Pontarlier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T10:30:00+01:00

Le ciblage d’entreprise et la candidature spontanée ! France et Suisse

Bien qu’ingrate, la candidature spontanée représente pour 6️⃣4️⃣% des recruteurs un canal privilégié – elle n’est donc pas à négliger !

Mais ⚠️ pas de bonne candidature spontanée sans un bon ciblage en amont et quelques règles à respecter !

Je vous propose lors de ce Web atelier de découvrir des outils permettant un ciblage plus aisé tant sur France que sur Suisse ⏰ et d’échanger sur quelques trucs & astuces concernant votre candidature !

*Pourquoi France et Suisse ? Parce que je suis conseillère en zone frontalière et que ce web atelier s’adresse à toute personne menant une recherche d’emploi tant sur France que sur Suisse

Pontarlier 25300 Pontarlier Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206391 »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206391

Atelier International