Bourse aux vélos, sport et plein air Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Bourse aux vélos, sport et plein air, 24 mars 2023, Pontarlier . Bourse aux vélos, sport et plein air Espace René Pourny Pontarlier Doubs

2023-03-24 – 2023-03-24 Pontarlier

Doubs . Organisée par l’Association des Familles de Pontarlier.

Bourse aux vélos de tous types : courses, VTT, VTC, BMX, électrique, matériel et accessoires tout sport, chaussures, vêtements, casques neufs, trottinettes, tracteurs, camping, loisirs de plein air, salons de jardin, transats… association.familles.pontarlier@orange.fr +33 3 81 39 35 12 Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Espace René Pourny Pontarlier Doubs Ville Pontarlier Departement Doubs Tarif Lieu Ville Pontarlier

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Bourse aux vélos, sport et plein air 2023-03-24 was last modified: by Bourse aux vélos, sport et plein air Pontarlier 24 mars 2023 Doubs Espace René Pourny Pontarlier Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs