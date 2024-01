Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier, samedi 29 juin 2024.

Fête foraine de la Saint-Pierre Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-07-07

Ouvert le week-end de 13h30 à 1h00, et la semaine de 17 h 30 à minuit (sauf le mercredi de 13 h 30 à 1 h 00 – 1/2 tarif)

Proposé par la Ville de Pontarlier.

Une manifestation ludique proposant de nombreuses attractions et manèges pour petits et grands !

Le mercredi : demi-tarif pour les attractions.

Place multi-activités Pourny

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



