Exposition – Jean-Paul Belmondo Chapelle des Annonciades Pontarlier, samedi 9 mars 2024.

Exposition – Jean-Paul Belmondo Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Organisé par le Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier (CRIC).

Exposition rétrospective de l’ensemble da la filmographie de Jean-Paul Belmondo afin de mettre en lumière ce grand acteur populaire qui nous a quitté en 2021.

Invité d’honneur : Antoine Duléry, acteur et scénariste, ami de Jean-Paul Belmondo pendant plus de 25 ans.

Vernissage de l’exposition le 8 mars à 18h30 et projection à l’Olympia de « Le Voleur » à 21h.

Chapelle des Annonciades 69 Rue de la République

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@admdp.com



