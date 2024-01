Exposition Présentation des portraits de militaires restaurés Musée de Pontarlier Pontarlier, vendredi 1 mars 2024.

Début : 2024-03-01

fin : 2024-12-31

Organisée par le Musée de Pontarlier.

Campagne de restauration pour les militaires de Napoléon.

De nombreux portraits de militaires du XIXe siècle font partis des collections du Musée. Ceux-ci ont été restaurés pendant l’année 2023. Cette nouvelle présentation les met à l’honneur et donne l’occasion de (re)découvrir ces personnages.

De 10h à 12h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end et les jours fériés. Fermé le mardi.

Musée de Pontarlier 2 Place d’Arçon

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@ville-pontarlier.com



