Concert Solidaire Pontarion PONTARION, 21 avril 2023, PONTARION. Concert Solidaire Pontarion Vendredi 21 avril, 19h30 PONTARION Après la pluie, vient le beau Temp’o Après le passage de la tornade sur la ville de Pontarion et des communes voisines, beaucoup de volontaires sont venus pour apporter leur aide, nettoyer, recouvrir les toitures … Accompagné de notre « orchestre junior » et de l’ensemble vocal « Mélimélodie » de Pontarion, nous souhaitons apporter notre aide en reversant la totalité des bénéfices de la soirée à la mairie de Pontarion, et ainsi apporter notre pierre à l’édifice !!! PONTARION , 23250 PONTARION PONTARION Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

