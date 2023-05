3ème édition Bille en tête Flipper Sud-Ouest Salle Pierre Lacaze, 10 juin 2023, Pontacq.

Grand rassemblement de France de flippers ouvert au public et mis à disposition en parties gratuites et illimitées !!

Événement original, fun, atypique et rassembleur.

Au menu, plus de 100 flippers !

Aussi, des stands de pièces détachées, Led et accessoires, décals de caisse, goodies ….

Un tournoi les samedi et dimanche après midi avec des cadeaux à gagner pour les meilleurs scorers.

Des surprises avec du flipper qui sent bon le neuf et la nouveauté.

Une nocturne pour les intéressés ?? Pourquoi pas …

Tombola avec une authentique borne d’arcade à gagner !!

Pour tout propriétaire de flipper (et accompagnants) qui voudrait se joindre à l’évènement, l’asso lui offre (lui et son invité ) tout pour les soirées VIP du vendredi et samedi soir (apéro, boissons, repas traiteur festif et total accès aux machines). On transformera pour l’occasion la salle en immense bar de nuit..

Restauration buvett.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 19:00:00. EUR.

Salle Pierre Lacaze

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Big gathering of pinball machines in France, open to the public and available for free and unlimited games!

Original, fun, atypical and unifying event.

On the menu, more than 100 pinball machines!

Also, stands of spare parts, Led and accessories, decals, goodies?

A tournament on Saturday and Sunday afternoon with prizes for the best scorers.

Surprises with pinball machines that smell new and fresh.

A night party for those interested? Why not?

Raffle with an authentic arcade machine to win!

For any pinball owner (and accompanying persons) who would like to join the event, the association offers him (and his guest) everything for the VIP parties on Friday and Saturday night (aperitif, drinks, festive catering meal and full access to the machines). We will transform for the occasion the room into a huge night bar.

Catering buvett

La mayor concentración de máquinas de pinball de Francia abierta al público y con partidas gratuitas e ilimitadas

Un evento original, divertido, atípico y unificador.

En el menú, ¡más de 100 máquinas de pinball!

Además, stands de piezas de recambio, Led y accesorios, calcomanías, golosinas?

Un torneo el sábado y el domingo por la tarde con premios para los mejores anotadores.

Sorpresas con un pinball que huele a nuevo y fresco.

¿Un evento nocturno para los interesados? ¿Por qué no?

¡Tómbola con una auténtica máquina recreativa para ganar!

Para cualquier propietario de pinball (y sus acompañantes) que desee participar en el evento, la asociación le ofrece (a él y a su invitado) todo lo necesario para las veladas VIP del viernes y el sábado por la noche (aperitivo, bebidas, cena festiva con catering y acceso completo a las máquinas). La sala se transformará en un enorme bar nocturno para la ocasión.

Catering buvett

Großes Flipper-Treffen in Frankreich, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist und für kostenlose und unbegrenzte Spiele zur Verfügung steht!

Originelle, lustige, atypische und verbindende Veranstaltung.

Auf dem Menü stehen mehr als 100 Flipperautomaten!

Außerdem gibt es Stände mit Ersatzteilen, Led und Zubehör, Kassendekoration, Goodies?

Ein Turnier am Samstag- und Sonntagnachmittag, bei dem es für die besten Scorer Geschenke zu gewinnen gibt.

Überraschungen mit einem Flipperautomaten, der nach Neuem riecht.

Ein Abendprogramm für Interessierte? Warum nicht?

Tombola mit einem authentischen Arcade-Automaten zu gewinnen!!!

Für jeden Flipperbesitzer (und seine Begleitung), der an der Veranstaltung teilnehmen möchte, bietet der Verein ihm (und seinem Gast) alles für die VIP-Abende am Freitag- und Samstagabend (Aperitif, Getränke, festliches Catering und vollen Zugang zu den Automaten). Der Saal wird für diesen Anlass in eine riesige Nachtbar verwandelt.

Verpflegung buvett

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Nord Béarn