Theâtre : Amour et gueule de bois Place Huningue, 12 mai 2023, Pontacq.

» LES LANG’PENDUES » de retour sur scène !

Après 5ans d’Absence la troupe des Lang ‘Pendues s’est reformée et se propose de vous interpréter » Amour et Gueule de Bois « , une pièce de Jean- Pierre Mourice… co-mise en scène par Pascal Cabanne & Rachels Swerts.

Sur réservation ..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Place Huningue Salle de theâtre de la Mairie

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« LES LANG’PENDUES » back on stage!

After 5 years of absence, the Lang’Pendues troupe has reformed and proposes to perform » Amour et Gueule de Bois « , a play by Jean- Pierre Mourice… co-directed by Pascal Cabanne & Rachels Swerts.

On reservation.

« LES LANG’PENDUES » ¡de nuevo en escena!

Tras 5 años de ausencia, la compañía Lang’Pendues se ha reformado y propone representar » Amour et Gueule de Bois « , una obra de Jean- Pierre Mourice… codirigida por Pascal Cabanne & Rachels Swerts.

En reserva.

« LES LANG’PENDUES » zurück auf der Bühne!

Nach 5 Jahren Abwesenheit hat sich die Truppe der Lang’Pendues neu formiert und bietet Ihnen « Amour et Gueule de Bois », ein Stück von Jean-Pierre Mourice… unter der Regie von Pascal Cabanne & Rachels Swerts.

Auf Reservierung .

