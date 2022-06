Ponta’beach – Animation musicale : Bysshes, 16 juillet 2022, .

Ponta’beach – Animation musicale : Bysshes



2022-07-16 – 2022-07-16

EUR 0 0 Horaires à venir.

Organisé par la Ville de Pontarlier, l’OMS et les clubs sportifs dans le cadre de Ponta’Beach.

Né sur le haut-plateau des Fourgs, Bysshe distille poésie et rock psychédélique dans un univers étrange et folklorique.

Mêlant vision, mythe et spleen aux rythmes déchaînés du rock n’ roll, le groupe passe du rêve à l’explosion électrique comme un frisson sur l‘échine.

