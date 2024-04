Ponta’beach 2024 Pontarlier, mardi 25 juin 2024.

Ponta’beach 2024 Pontarlier Doubs

Activités sportives et ludiques gratuites, ouvertes à tous proposées par la Ville de Pontarlier avec les clubs sportifs.

La Ponta’Beach est destinée à faire la promotion du « sport pour tous » dans le cadre d’un événement populaire, convivial et fédérateur.

Profitez de la fin d’année scolaire et du début des vacances d’été pour vous divertir en famille et/ou avec vos amis dans un cadre convivial avec diverses animations sportives et culturelles gratuites ouvertes à tous. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25

fin : 2024-07-14

Grand Cours

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté service.sports@ville-pontarlier.com

L’événement Ponta’beach 2024 Pontarlier a été mis à jour le 2024-04-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS