Oscillant entre pop californienne et surf rock, les Ponta Preta s’inscrivent en dignes représentants du surf revival en offrant des ambiances balnéaires et ensoleillées quand on en a le plus besoin.

L’Inter présente :

▪ PONTA PRETA

▪ THE WAVE CHARGERS

Déluge de reverb et Jaguars coefficient 100 sur l’échelle Leo Fender, badass attitude puissance 1000 sur l’échelle Dick Dale !

C’est de la surf music dans la plus pure tradition 60s mais jouée à l’énergie, parce que voilà, c’est une sorte de tradition parisienne qu’ils tiennent à respecter.

▪ PAALMA

PAALMA, comme une plante tropicale, a besoin de soleil.

Spécimen peu adapté au climat parisien, trouve ses racines dans un terreau reverb rock hypnotique le tout arrosé de fuzz garage et guitares incisives.

Après avoir écumé salles françaises et californiennes, Paalma dévoile en avril 2021 un second EP, enregistré Long Beach en Californie sous la production de Jonny Bell (Hanni El Khatib/ Wall Of Death/ Bad Bad Not Good/ Tijuana Panthers…).

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/183447283813603/

Date complète :

