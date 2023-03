Oursinades du Pont Van Gogh Pont Van-Gogh (de Langlois) Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Oursinades du Pont Van Gogh Pont Van-Gogh (de Langlois), 26 mars 2023, Arles. Oursinades du Pont Van Gogh Dimanche 26 mars, 11h30 Pont Van-Gogh (de Langlois) C’est un rendez-vous qui commence à s’installer : le dimanche 26 mars, les rives du canal d’Arles à Bouc au niveau du pont Van Gogh voient s’installer la quatrième édition des oursinades, organisées par le Comité d’intérêt de quartier Van-Gogh, créé au début de l’année.

Derrière son président, Mourad Amara, l’équipe prépare une journée de fête.

Au menu : coquillages et paëlla, produits du terroir, et de nombreuses animations pour petits et grands. Des structures gonflables, des ateliers foot, kayak, karting et de la musique pour passer la journée dans une ambiance « guinguette ».

L’année dernière, plus de 800 personnes ont participé la fête. L’objectif est d’en réunir 1000 cette année !

Réservation fortement conseillée. ciq.vangogh@gmail.com / tél. 06 75 88 39 64. Pont Van-Gogh (de Langlois) 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:ciq.vangogh@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Photo Ville d'Arles / R. Boutiller

