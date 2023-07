« Mystères à Fourques : L’énigme de la pierre mystérieuse » un jeu de piste à faire en famille Pont suspendu Fourques Catégories d’Évènement: Fourques

Gard « Mystères à Fourques : L’énigme de la pierre mystérieuse » un jeu de piste à faire en famille Pont suspendu Fourques, 16 septembre 2023, Fourques. « Mystères à Fourques : L’énigme de la pierre mystérieuse » un jeu de piste à faire en famille 16 et 17 septembre Pont suspendu 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute autonomie). Entrée libre. Durée : de 1h30 à 2h. Pour plus d’informations, contactez le : 04 66 59 26 57. Depuis quelque temps, des faits inexpliqués se produisent dans le village… Serait-ce la faute de cette pierre mystérieuse retrouvée récemment au fond d’un puits ?

Prenez le temps de découvrir le patrimoine de ce charmant village bordant le Petit-Rhône dans un jeu de piste à faire en famille à partir de 8 ans.

Prenez le temps de découvrir le patrimoine de ce charmant village bordant le Petit-Rhône dans un jeu de piste à faire en famille à partir de 8 ans.

Le jeu est en vente à l'accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine (8 rue Victor Hugo, à Beaucaire). Pont suspendu Avenue du vieux pont, 30300 Fourques Fourques 30300 Gard Occitanie Datant du début du XIXe siècle, le pont de Fourques, ou ancien pont de Fourques, est un pont suspendu qui franchit le Petit-Rhône, entre Arles et Fourques. Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1988.

