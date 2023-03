Portes ouvertes des Ateliers du Scorff Pont-Scorff, 1 avril 2023, Pont-Scorff.

Labellisé Ville et métiers d’Arts et Petite Cité de caractère, Pont-Scorff comprend 25 ateliers d’artisan.e.s d’arts regroupés sous l’association « Les Ateliers du Scorff », qui sont répartis dans le village.

Cette association vise à créer des événements collectivement afin de mettre en lumière nos savoirs-faire (céramistes, joallerie/bijoux, lutherie, luminaires, planches de surf, gravure).

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, des artisan.es ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir leurs techniques

Les portes ouvertes auront lieu le samedi 1 et dimanche 2 avril 2023

De 10h à 18h

Dans les différents ateliers des artisan.es

Des animations seront aussi proposées chez certain.es

Une plaquette des artisan.es est disponible pour que vous puissiez vous balader sans les louper ! Elle se trouve dans les ateliers des artisan.es ainsi qu’au point info.

